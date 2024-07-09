Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    И чего они у нас строят,если у себя нормальных домов не умеют. Азиатам работы дома невпроворот, чего в Россию прут не...Будто попал в сре...
  • Павел Смирнов
    Это не родина таджиков, это злая мачеха.Будто попал в сре...
  • Евгений Благородный
    Нож в жопу.... Что ноете, что в баб превратились ?Будто попал в сре...

Применить ТЯО. Чтобы что?

Применить ТЯО. Чтобы что?

Автор:  Алексей Белов  Сегодня наши нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине. Под прицелом оказались военные и промышленные объекты в Днепропетровске, Кривом Роге, Покровске и Киеве.

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Комментарии
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людмила михайлик
Никаких тяо, это гибель всех
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6 час.
Nikolay Zakharov
Великолепное предложение, Путину бы подумать.
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1 час.
Nikolay Zakharov
Действительно,на саммите семёрки врезать одной ракетой, возможно отрезвит горячих сторонников уничтожения России.
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56 мин.

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