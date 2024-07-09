Автор: Алексей Белов Сегодня наши нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине. Под прицелом оказались военные и промышленные объекты в Днепропетровске, Кривом Роге, Покровске и Киеве.
Применить ТЯО. Чтобы что?
Комментарии
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людмила михайлик
Никаких тяо, это гибель всех
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6 час.
Nikolay Zakharov
Великолепное предложение, Путину бы подумать.
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1 час.
Nikolay Zakharov
Действительно,на саммите семёрки врезать одной ракетой, возможно отрезвит горячих сторонников уничтожения России.
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56 мин.
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