Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить «Черный дельфин»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Мосалькова направила Генеральной прокуратуре государства обращение, в рамках которого призвала специалистов провести проверку сведений о том, что осужденные сталкиваются с нарушением прав в колонии «Чёрный дельфин».
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