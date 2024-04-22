Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить «Черный дельфин»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Мосалькова направила Генеральной прокуратуре государства обращение, в рамках которого призвала специалистов провести проверку сведений о том, что осужденные сталкиваются с нарушением прав в колонии «Чёрный дельфин».