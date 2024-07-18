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Для пенсионеров Москвы могут запустить льготный тариф аренды электросамокатов

Для пенсионеров Москвы могут запустить льготный тариф аренды электросамокатов

Возможно, это будет тариф «Пенсионный» с ограничением скорости до 15 км/ч.Пенсионеры Москвы, возможно, станут пользователями нового тарифа аренды электросамокатов «Пенсионный» с ограничением скорости до 15 км/ч, такой вопрос рассматривает сервис аренды самокатов «МТС Юрент».

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