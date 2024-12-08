Андрей Коваленко совместно с мэром Анивского городского округа Светланой Швец провел заседание совета по инвестиционной деятельности при администрации МО «Анивский городской округ»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко выступил на заседании совета по инвестиционной деятельности Анивского городского округа с докладом «О механизмах обратной связи с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности», где подробно представил пошаговую инструкцию по обратной связи с бизнесом на платформе «Сахалин.