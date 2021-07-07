Где я делаю ошибку?

5МИНУТКАДети и семьяГде я делаю ошибку? Десять лет назад мы с мужем начали жить вместе, модным нынче гражданским браком. Всё было неплохо первые полгода.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТанюша МилаяУ вас обычный кризис . Нужно просто пережить .Наталья ЗайцеваПопросите мужа один день посидеть с детьми.Сходите в парикмахерскую.Погуляйте по. магазинам.Необязательно что то покупать.Просто отдохните морально.Это помогает и мобилизует мужчин.Пусть один день в неделю побудет в вашей шкуре.Удачи.Svetlana KovalskayaВо-первых, перестаньте себя гнобить. Вы - мать троих детей! Это КРУТО! Это однозначно повод для самойважения.Svetlana KovalskayaВо-вторых, выторгуйте время для себя: например, 2 вечера в неделю по пару часов на фитнес или бассейн. Не истерите, но настаивайте на том, что Вам нужно привести себя в норму: не только сбросить вес, но и стабилизировать нервную систему. Спросите: "Кто будет растить наших детей, если Я!! стану законченной психопаткой? Твоя новая пассия???"Svetlana KovalskayaИ прекращайте плакать! Это - тупик! Если он на Вас "наезжает", лучше одарите его презрительно-ледяным взглядом и отойдите. Лучше играйте в молчанку, чем скандалить. Пусть злится ОН! Когда-нибудь, но только не во время ссоры, а при мелких трениях, скажите ему: "Мне надо поставить на ноги троих детей. И скорее всего, мне придется это делать самой. На тебя я не очень рассчитываю". Произнесите это тихо, но убежденно. Пусть посмотрит на себя Вашими глазами.Vera DobryaginaМного родов, много смертей, что-то мне в этот рассказ не верится. Первый раз расстались из-за измены мужа, у вас у самой начались новые отношения, так какая ревность вдруг у бывшего вспыхнула? Он думал, будет делать прыжки в сторону, а вы его ждать будете? Вот уже тогда надо было задуматься, а вы снова сходитесь. Роды одни за другими, а отношений нормальных-то по факту уже не было. Как-то бездумно всё у вас. Дедушки, бабушки поумерали, дети народились, муж продолжает смотреть на сторону, вы страдаете от низкой самооценки, ой...ну просто мексиканский сериал)))Starikan СтаренькийНУЖНО ЖИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!! и ВЕРИТЬ В СЕБЯ!!!!Комментировать
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