Эра двоечников настала. Эра, эпоха, чудовищное, могучее поколение двоечников и неучей.Нет, они и раньше были, но еще несколько лет назад они не так сильно бросались в глаза.
Эра двоечников настала
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Эра двоечников настала. Эра, эпоха, чудовищное, могучее поколение двоечников и неучей.Нет, они и раньше были, но еще несколько лет назад они не так сильно бросались в глаза.
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