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Экс‑арбитр ФИФА о подкате Ведерникова против Солари: «Он должен был получить вторую желтую карточку»

Экс‑арбитр ФИФА о подкате Ведерникова против Солари: «Он должен был получить вторую желтую карточку»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что защитник «Оренбурга» Данила Ведерников должен был получить вторую желтую карточку и быть удален в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

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