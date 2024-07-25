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Экипаж вертолета Ка-52М поразил ракетами подразделения ВСУ в зоне проведения СВО

Экипаж вертолета Ка-52М поразил ракетами подразделения ВСУ в зоне проведения СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил (ВС) РФ выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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