Россиян предупредили, что оформление важных документов подорожает с 2025 года

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. С 1 января 2024 года в России вступает в силу новый приказ Росреестра, который увеличит стоимость услуг по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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