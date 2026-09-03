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«Фенербахче» объявил об уходе лучшего бомбардира команды прошлого сезона

«Фенербахче» объявил об уходе лучшего бомбардира команды прошлого сезона

«Фенербахче» объявил об уходе нападающего Талиски.«Фенербахче» объявил об уходе нападающего Талиски.Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, контракт с 32-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон.

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