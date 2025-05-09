Трампу стоило бы лучше подбирать выражения. В Британии рискнули с ним не согласиться

Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп должен воздержаться от попыток переписать историю и воздержаться от возвышения роли Штатов в победе во Второй мировой войне, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего Youtube-канала.