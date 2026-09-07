Россия и КНДР открыли движение по новому мосту через реку Туманную

РИА Новости/Виталий Аньков Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи дали старт движению по новому автомобильному мосту через реку Туманную.
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