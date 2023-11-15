На поддержку автопрома из бюджета добавят 21 миллиард рублей

Из федерального бюджета предложили дополнительно направить 21 миллиард рублей на поддержку производителей транспортной техники, сказал глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин перед пленарным заседанием 15 ноября.
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