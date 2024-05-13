ДОСААФ намерен ввести системную подготовку военных запаса и добровольцев

Глава Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал армии Александр Дворников заявил, что сейчас подготовка военнослужащих запаса проходит бессистемно, поэтому необходимо организовать ее с применением опыта специальной военной операции (СВО).
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