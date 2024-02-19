В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных в школах

В Министерстве просвещения объявлены даты последних звонков и выпускных вечеров в российских школах. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты – 24 и 25 мая для проведения последних звонков, а 28 и 29 июня – для выпускных вечеров.