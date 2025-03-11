Рафик Мухаметшин удостоен благодарности Президента России

Рафик хазрат Мухаметшин Фото: © «Татар-информ» Ректор Российского исламского института, заместитель муфтия Татарстана, директор Совета по исламскому образованию Рафик хазрат Мухаметшин удостоен благодарности Президента России Владимира Путина.
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