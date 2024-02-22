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Русская весна

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Армия России ликвидировала одного из самых известных бразильских наёмников (ВИДЕО)

Армия России ликвидировала одного из самых известных бразильских наёмников (ВИДЕО)

Армия России уничтожила в бою одного из самых известных бразильских наёмников. Максуэль «Макс Панаво» Вукапанаво вступил в бандформирование «Интернациональный легион» в марте 2022 года, в первые недели после начала Россией специальной военной операции.

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