Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К и я в деле»

Дамир «Казах» Исмагулов объявил о продолжении карьеры в UFC, попросив реванш с Арманом Царукяном. На что российский боец армянского происхождения ответил под постом Исмагулова: «100 К на стол, и я в деле.
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