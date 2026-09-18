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Царьград

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Рыбак из Азова поймал сазана весом 13,5 кг и отпустил его

Рыбак из Азова поймал сазана весом 13,5 кг и отпустил его

В азовском парке «Киммерия» местному рыболову удалось добыть сазана, чей вес оказался необычайно крупным для местных водоёмов.

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