Хроника специальной военной операции

Хроника специальной военной операцииза 28 декабря 2024 годаУкраинские формирования произвели очередной пуск БЛА по российским регионам: средства ПВО сработали в Ростовской, Воронежской и других приграничных областях, а также в Республике Крым.
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