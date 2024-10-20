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Парламентская газета

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Ключевая ставка может вырасти больше 20 процентов

Ключевая ставка может вырасти больше 20 процентов

Цены растут, и для того, чтобы сдержать инфляционные процессы, в том числе дать сигнал всем, что Центральный банк занимает жесткую позицию, на заседании совета директоров 25 октября регулятор вполне может повысить ключевую ставку с 19 до 20 процентов.

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