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Калужские новости

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В Калуге отмечают 90-летие Дома-музея Циолковского

В Калуге отмечают 90-летие Дома-музея Циолковского

Дом на улице Циолковского семья ученого приобрела в 1904 году, а знаменитая светелка на втором этаже появилась после наводнения в 1908 году.

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