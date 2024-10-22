Уролог из Уфы перечислил 14 признаков недостатка тестостерона у мужчин

Снижение уровня тестостерона с возрастом — естественный процесс для мужчин, но в некоторых случаях этот гормональный спад происходит слишком быстро, что может приводить к серьёзным последствиям для здоровья.
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