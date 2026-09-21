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Царьград

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Минздрав Башкирии сообщил: выписана младшая пострадавшая сестра

Минздрав Башкирии сообщил: выписана младшая пострадавшая сестра

В Уфе 16-летняя девушка напала с ножом на двух сестер, 16 и 9 лет, в их квартире. Младшую сестру выписали из больницы, старшая продолжает реабилитацию.

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