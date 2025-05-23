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Магнитная буря накроет Землю 24 мая: что ожидает метеозависимых людей?

Магнитная буря накроет Землю 24 мая: что ожидает метеозависимых людей?

Здоровье На земле наблюдается затишье перед мощной магнитной бурей. Магнитная буря 24 мая: прогноз экспертов Последние несколько дней Солнце не проявляет серьезной активности, а последняя слабая вспышка была зафиксирована 21 мая, после чего других не происходило.

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