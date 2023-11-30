В начале своей карьеры Алла Борисовна какое-то время выступала в этом театре.В фойе Московского театра эстрады появился черно-белый портрет Аллы Пугачевой, которая в начале карьеры какое-то время здесь выступала.
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