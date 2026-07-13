Петербуржцы накидали фото и видео из Павловского парка. 🔹Картины удручающие. Сегодня парк закрыт для посещения.
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Петербуржцы накидали фото и видео из Павловского парка. 🔹Картины удручающие. Сегодня парк закрыт для посещения.