Кадры с места крушения вертолета под Кировом, при котором погибли 4 человека

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СКР) опубликовало кадры с места крушения вертолета с медиками на борту в Кировской области, в результате которого погибли четверо человек.
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