Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Проверить свои навыки смогут ученики 12–18 лет Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возможности для школьников, обучающихся по программам углубленного уровня, сдать демонстрационный экзамен, который позволит им получить дополнительные баллы при поступлении в лучшие вузы.