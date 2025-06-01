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Царьград

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"Украина не договаривается, она тянет время": Политолог Первушин объяснил, для чего Киеву теракты в России

"Украина не договаривается, она тянет время": Политолог Первушин объяснил, для чего Киеву теракты в России

Появились предположения, что своими атаками на Россию Украина пытается сорвать мирные переговоры.Политолог Борис Первушин не согласен с появившимися предположениями о попытке Киева сорвать мирные переговоры терактами.

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