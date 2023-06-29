Минобороны опубликовало кадры работы передовых наводчиков штурмовой авиации

Передовые авиационные наводчики Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника на краснолиманском направлении.
Передовые авиационные наводчики Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника на краснолиманском направлении.
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