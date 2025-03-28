Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    США это огромный паук и если он присосётся соглашением то Киев и так погибнет! Генералу ВСУ это как то и не понятно!Генерал ВСУ возму...
  • Лидия Санникова
    Какой договор? Клоун нелегитимный. Его договоренности ничего не стоит. Только:капут...Мирный договор по...
  • Руслан Техажев
    Англия не боится никого и ничего, пока люди с их паспортами сидят в Госдуме России. Семьи и имущество недвижимое эти ...Володин: Британии...

Генерал ВСУ возмущен цинизмом ЕС: Пока Европа будет готовиться к войне, Украина погибнет

Генерал ВСУ возмущен цинизмом ЕС: Пока Европа будет готовиться к войне, Украина погибнет

Заявления европейских политиков о том, что странам ЕС выгодно затягивание конфликта на Украине, выглядят цинично по отношению к украинцам, заявил генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
США это огромный паук и если он присосётся соглашением то Киев и так погибнет! Генералу ВСУ это как то и не понятно!
Ответить
2 час.
наверх