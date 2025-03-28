Генерал ВСУ возмущен цинизмом ЕС: Пока Европа будет готовиться к войне, Украина погибнет

Заявления европейских политиков о том, что странам ЕС выгодно затягивание конфликта на Украине, выглядят цинично по отношению к украинцам, заявил генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
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