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Запуск платформы RTM от Physitrack вызвал скачок акций компании на 10%

Запуск платформы RTM от Physitrack вызвал скачок акций компании на 10%

Компания Physitrack Group представила финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав устойчивый рост выручки и коммерческий запуск продукта удаленного терапевтического мониторинга (RTM).

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