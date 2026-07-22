Запуск платформы RTM от Physitrack вызвал скачок акций компании на 10%

Компания Physitrack Group представила финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав устойчивый рост выручки и коммерческий запуск продукта удаленного терапевтического мониторинга (RTM).
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