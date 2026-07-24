Лавров: РФ добьется целей, даже если США вслед за ЕС хоронят договоренности Аляски

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 июля. /ТАСС/. Россия предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать с тем, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены.