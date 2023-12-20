Памфилова: В Москве появятся электронные терминалы для голосования

Граждане, приехавшие в Москву из других городов, смогут принять участие в голосовании президентских выборов 2024 года с помощью терминалов электронного голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову.