Памфилова: В Москве появятся электронные терминалы для голосования

Граждане, приехавшие в Москву из других городов, смогут принять участие в голосовании президентских выборов 2024 года с помощью терминалов электронного голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову.
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