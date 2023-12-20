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Памфилова: В Москве появятся электронные терминалы для голосования

Памфилова: В Москве появятся электронные терминалы для голосования

Граждане, приехавшие в Москву из других городов, смогут принять участие в голосовании президентских выборов 2024 года с помощью терминалов электронного голосования, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову.

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Комментарии
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ВС
Валерий Соловьев
В США И МЕЛКОБРИТАНИИ отказались от электронного голосования, так как его нельзя проконтролиоровать.
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