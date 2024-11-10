Населённый пункт Петропавловка, расположенный в Купянском районе Харьковской области, находится под полным артиллерийским контролем Вооружённых сил Российской Федерации, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского подразделения добровольческого отряда БАРС-9 с позывным «Сварожич».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии