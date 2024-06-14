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Эксперт посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата

Эксперт посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата

Эксперт Ксения Квасова посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата. Квасова отметила, что при выполнении продольного шпагата задействовано очень много мышц — ягодичные, икроножные, поясничные мышцы, четырехглавая мышца бедра, бицепс бедра, голеностоп.

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