Эксперт посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата

Эксперт Ксения Квасова посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата. Квасова отметила, что при выполнении продольного шпагата задействовано очень много мышц — ягодичные, икроножные, поясничные мышцы, четырехглавая мышца бедра, бицепс бедра, голеностоп.