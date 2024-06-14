Эксперт посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата

Эксперт Ксения Квасова посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата. Квасова отметила, что при выполнении продольного шпагата задействовано очень много мышц — ягодичные, икроножные, поясничные мышцы, четырехглавая мышца бедра, бицепс бедра, голеностоп.
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