Ученые выяснили, что алкоголь с энергетиком вредят также, как тяжелые наркотики

Такой «дуэт» разрушает мозг и вызывает наркотическую зависимость.Немецкие ученые выяснили, что смешивание алкоголя и энергетических напитков может иметь разрушительное воздействие на мозг, сходное с действием кокаина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии