ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Угроза БПЛА в Татарстане: в аэропорту Казани задержаны 11 рейсов, часть — отменена

Угроза БПЛА в Татарстане: в аэропорту Казани задержаны 11 рейсов, часть — отменена

В аэропорту Казани из‑за угрозы беспилотных летательных аппаратов задержали 11 рейсов. Напомним, ночью в Татарстане действовало предупреждение о беспилотной опасности, в связи с чем в воздушной гавани ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым