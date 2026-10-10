В аэропорту Казани из‑за угрозы беспилотных летательных аппаратов задержали 11 рейсов. Напомним, ночью в Татарстане действовало предупреждение о беспилотной опасности, в связи с чем в воздушной гавани ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
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