В аэропорту Казани из‑за угрозы беспилотных летательных аппаратов задержали 11 рейсов. Напомним, ночью в Татарстане действовало предупреждение о беспилотной опасности, в связи с чем в воздушной гавани ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.