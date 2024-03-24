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Умер основатель "Трансгруза" Эдуард Волков

Умер основатель "Трансгруза" Эдуард Волков

В Самаре скончался основатель и председатель совета директоров строительной компании «Трансгруз».В Самаре, в возрасте 66 лет, скончался Эдуард Волков, основатель и глава строительной компании "Трансгруз".

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