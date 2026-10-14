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Царьград

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Кателинас просит продлить охрану границы Литвы до 16 октября

Кателинас просит продлить охрану границы Литвы до 16 октября

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас попросил министра обороны Роберта Каунаса продлить присутствие военных на границе с Калининградской областью до 16 октября, сообщает телерадиокомпания LRT.

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