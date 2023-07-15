Депутат Венесуэлы: Если на встречу сообщества стран Латинской Америки приглашать президента Украины, то тогда нужно пригласить и президента России

Заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского законодательного органа Иления Роса Медина Карраско высказалась о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).
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