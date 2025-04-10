Правительство РФ планирует продлить меры семейной ипотеки

Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что это решение обусловлено значительными расходами для бюджета, так как при ставке в 6% годовых разницу между ней и рыночной ставкой государство возмещает банкам.
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