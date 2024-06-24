Видео: гвардии ефрейтор рассказал о работе в зоне СВО

Петербуржцев приглашают на службу по контракту В конце 2022 года гвардии ефрейтор Юрий Распопов оставил бизнес в Москве и ушёл на спецоперацию добровольцем: там он служит механиком-водителем самоходного миномета особой мощности «Тюльпан», сообщили в группе пункта отбора на военную службу по контракту во Вконтакте.
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