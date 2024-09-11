Саксония – альтернатива для объединения Германии?

Германские земли «железом и кровью» собрала вокруг себя Пруссия. Поэтому рассказ о немецкой армии почти всегда вращается вокруг пруссаков, Фридриха Великого с его «косой атакой», Блюхера под Ватерлоо и прочих известных моментов.