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Активизация передвижения ВСУ в прифронтовых районах связано ещё и с рисками российских ударов по пунктам временного размещения противника

Активизация передвижения ВСУ в прифронтовых районах связано ещё и с рисками российских ударов по пунктам временного размещения противника

Украинские войска на прифронтовых территориях повысили свою «транспортную» активность. С одной стороны это связывается с начальными попытками контрнаступления сразу на нескольких направлениях и поиском оптимального варианта.

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