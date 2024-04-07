Школьники встретятся с актрисой Анной Ковальчук

Она расскажет об актерской профессии и театральных буднях Народная артистка России актриса театра и кино Анна Ковальчук проведет творческий вечер со школьниками, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
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