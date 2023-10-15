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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алджамейн Стерлинг: «Думаю, что Барбоза войдет в топ-5 рейтинга. Ошеломительный бой!»

«Главный поединок был просто ошеломительным! Обожаю такие тонкие технические бои. Думаю, что Барбоза войдет в топ-5 рейтинга», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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