Специалист: в защите от спам-звонков поможет подключение виртуального помощника

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, порекомендовал в беседе с RT установить антиспам приложения и подключить виртуального ассистента для защиты от спам-звонков.
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