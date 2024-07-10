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Новости экономики России

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Отзыв модулей для третьей линии "Арктик СПГ-2" негативен для "НОВАТЭКа"

Отзыв модулей для третьей линии "Арктик СПГ-2" негативен для "НОВАТЭКа"

Два модуля для проекта Арктик СПГ-2 будут возвращены Китаю за несколько дней до планируемой поставки, сообщает издание gCaptain со ссылкой на источник в верфи компании Wison в Чжоушане, где и были построены два модуля на 14 000 тонн для третьей ветки Арктик СПГ-2.

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